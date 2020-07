Link Live Streaming Konser BTS Tokopedia, RM Siap Beri Kejutan Lewat Pesannya

PIKIRAN RAKYAT - Bagi penggemar K-pop nama boyband BTS pastinya tidak asing lagi, grup yang beranggotakan tujuh orang lelaki tampan dengan gayanya yang khas mampu membius para penggemarnya.

Grup yang bernaung di bawah asuhan Big Hit Entertainment ini sudah sukses menggembrak dunia musik Korea hingga mancanegara dengan berbagai lagu-lagunya.

Kabar bahagia pun kini datang untuk para penggemar BTS atau yang akrab disapa Army. Pasalnya boyband BTS akan mengadakan konser yang akan ditayangkan di layar kaca Indonesia.

Dikutip dari akun resmi Twitter Tokopedia @tokopedia, BTS resmi tampil secara live di acara bertajuk 'Tokopedia Waktu Indonesia Belanja'.

Sebelumnya Tokopedia telah juga telah memberi tanda di Twitter maupun di channel YouTube, jika BTS punya kejutan bersama mereka.

Bersamaan dengan unggahan salah satu personil BTS yaitu RM, kini kejutan tersebut terkuak ke media.

"Hi Indonesia, BTS and Tokopedia Have a Surprise For You," kata sang leader grup tesebut, RM atau Namjoon.