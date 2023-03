Now Playing Festival 2023, Boys Like Girls Bawa Penggemar Bernostalgia ke Dekade 2000-an

PIKIRAN RAKYAT - Penampilan Boys Like Girls di panggung Now Playing Festival 2023 membuat penonton bernyanyi dan bernostalgia ke dekade 2000-an. Boys Like Girls membawakan beberapa lagu dalam penampilannya di Now Playing Festival 2023. Para penonton yang memadati venue di Lapang Pusenif, Bandung, Jawa Barat pun asyik bernostalgia.

Band yang digawangi oleh Paul DiGiovanni, Morgan Dorr, dan John Keefe ini membawakan lagu-lagu andalannya seperti Love Drunk, Thunder, The Great Escape, Be Your Everything, Two Better Than One, dan lagu-lagu hit lainnya.

“Indonesia make some noise, i miss you all! (Indonesia buat kehebohan, saya rindu kalian semua!” kata Paul DiGiovanni dari atas panggung.

Dalam konser tersebut, para member Boys Like Girls itu mengaku rindu dengan atmosfer konser musik di Indonesia.

“Long time no see Indonesia, i really miss the atmosphere (Sudah lama tidak ke Indonesia. Saya sangat merindukan atmosfer di sini),” katanya.

Now Playing Festival 2023 yang digagas promotor Nada Promotama digelar selama 6 hari dalam 2 minggu yakni, 3, 4, 5 Maret dan 10, 11, 12 Maret 2023 di Lapangan Pussenif Bandung.

Untuk pertama kalinya, Now Playing Fest 2023 menghadirkan sederet musisi Internasional, di antaranya Dashboard Confessional (Amerika Serikat), Secondhand Serenade (Amerika Serikat), Boys Like Girls (Amerika Serikat), dan HYBS (Thailand).

Keempat band Internasional tersebut sengaja didatangkan sebagai bentuk apresiasi dari pihak penyelenggara kepada para penonton Now Playing Fest. Ada juga puluhan musisi Tanah Air yang akan tampil dalam acara tersebut di antaranya NOAH, Tiara Andini, Kahitna, Rizky Febian, hingga Club Dangdut Racun.

Now Playing Festival 2023 juga menyuguhkan kejutan istimewa pada penonton, salah satunya dengan diadakannya panggung Bandung Heroes yang secara khusus menampilkan musisi asal Bandung seperti The Changcuters, Laluna, Dewi Perssik, Kuburan, dan yang lainnya.