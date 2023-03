The 90s Festival 2023 Siap Menyapa, Hadirkan Mr. Big dan The Cardigans

PIKIRAN RAKYAT – Setelah vakum lebih dari 3 tahun, akhirnya The 90s Festival kembali digelar dan bersiap memanjakan para pecinta music 90an untuk bernostalgia dengan memori-memori indah masa itu. Kabar baik tersebut ditandai dengan pengumuman resmi dari akun Instagram, @the90sfestival.

Pihak penyelenggara mengabarkan line up gelombang pertama untuk penyelenggaraan festival tahun ini yang akan berlangsung pada 12 hingga 13 Agustus 2023 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.

Grup musik rock asal Amerika Serikat Mr. Big hingga unit rock Swedia The Cardigans dipastikan menjadi headliner The 90s Festival 2023.

“Ini dia Phase 1 Lineup The 90s Festival 2023! Setelah vakum lebih dari 3 tahun, The 90s Festival kini hadir kembali dengan wajah-wajah baru dan lama, membawa suasana musik tahun 90an kembali!” kata akun Instagram, @the90sfestival.

Kehadiran Mr. Big di festival ini bisa dibilang sangat spesial karena pihak festival mengaku membutuhkan waktu yang relatif lama untuk bisa meyakinkan band asal Los Angeles tersebut mau tampil lagi di hadapan publik. Mengingat band bentukan tahun 1988 itu sudah vakum cukup lama pasca meninggalnya salah satu personel mereka, drummer Pat Torpey.

Hal lain yang tak kalah menarik yakni kedatangan Mr. Big ke Indonesia. Band yang terkenal dengan album Lean Into It telah melahirkan hits super besar, “Just Take My Heart” dan “To Be With You” ini sampai sekarang masih menjadi favorit penggemar musik rock 90-an dan bahkan melintasi berbagai penggemar rock lintas zaman.

Kehadiran The Cardigans juga mencatatkan sejarahnya tersendiri bagi para penggemar music 90-an. Band yang dibentuk pada 1992 itu terkenal dengan lagu hits berjudul Lovefool yang diambil dari album ketiga First Band on the Moon.

