Dikabarkan Punya Masalah Internal, Syakir Daulay Akhirnya Bertemu Orangtua

PIKIRAN RAKYAT - Konflik antara Syakir Daulay dan keluarganya mulai mereda. Sebelumnya, ayah Syakir, Hasan Daulay menyatakan bahwa ia sudah dua tahun tak bersua dengan anak bungsunya itu. Bahkan, dalam foto lebaran Idul Fitri 2022 tak nampak sosok Syakir.

Zikri Daulay, kakak Syakir juga beberapa kali menyindir di kolom komentar Instagram adiknya itu. Mengenai hal tersebut, Zikri menegaskan bahwa ia tak berniat memanas-manasi hubungan orangtua dan adiknya.

Dia menyebut ada masalah internal dalam keluarga sehingga Syakir tak kunjung pulang ke rumah. Menurut penuturannya, sang ibunda kerap menangis karena mengharapkan kehadiran anak bungsunya itu di rumah.

“Setiap hari ibu saya menangis, bilang ‘Bang, tolong dong bilang Syakir, kangen’, atau segala macam. Itu pun masih sempat kami tahan. Jadi, sekarang kami up, bukan kami baru sehari atau dua hari,” kata Zikri.

Baca Juga: Nani Wijaya Masih Kritis, Kini dalam Pantauan Dokter Jantung

Mantan suami Henny Rahman ini sengaja membawa permasalahan tersebut ke ranah publik karena menurutnya sang adik haus sorotan kamera.

“Dia nggak akan datang kalau nggak ada media, sorry to say, memang begitu faktanya,” ucapnya.

Akan tetapi, hubungan Syakir dengan orangtuanya kabarnya mulai membaik. Mereka terlihat duduk makan siang bersama selepas sholat Jumat pada 3 Maret 2023. K

ebersamaan itu tergambar dalam foto yang diunggah ayah Syakir di akun Instagram pribadinya, @m.hasandaulay.