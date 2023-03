Wika Salim Dilamar Max Adam di Depan Menara Eiffel

PIKIRAN RAKYAT - Setelah dijodoh-jodohkan dengan banyak pria, Wika Salim akhirnya mantap melabuhkan hatinya pada Max Adam setelah dilamar sang kekasih.

Lamaran tersebut terbilang spesial lantaran Wika Salim dilamar di depan Menara Eiffel, Paris, Prancis.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story milik kekasihnya. Dalam unggahan tersebut, Max terlihat berlutut di hadapan Wika sambil memegangi tangannya dan menunjukan sebuah kotak cincin berwarna merah.

Melalui akun Instagramnya, pelantun Da Aku Mah Apa Atuh ini terlihat memamerkan cincin di jari manisnya dengan latar belakang Menara Eiffel.

Wika bahkan menandai pula akun Instagram milik kekasihnya dan menuliskan keterangan foto yang menunjukkan bahwa dirinya baru saja mendapatkan sebuah kejutan berharga.

"Selalu penuh dengan kejutan," tutur Wika Salim pada keterangan foto.

Unggahan Wika sontak dibanjiri komentar oleh rekan-rekannya dan juga netizen.

"Aw finallyyyyy Seorang @maxadamkamil berhasil ditaklukan wow!!! Congrats to both of you.. Happy terus sampe keriput," kata salah satu rekan Max yang direpost oleh Max di akun Instagramnya.

