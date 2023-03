Putusan Cerai Dinyatakan Inkrah, Dhena Devanka Bersyukur

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sekian lama menunggu, Dhena Devanka akhirnya bisa bernapas lega usai putusan cerainya dengan Jonathan Frizzy alias Ijonk dinyatakan inkrah.

Usai mengetahui bahwa perceraiannya dinyatakan inkrah, Dhena pun tampak mengunggah sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengaku jika keputusan tersebut sangat sesuai dengan harapan dan doanya selama ini.

"Perjalanan memperjuangkannya cukup lama dan alot, bayangkan saja 1,5 tahun sejak saya ajukan gugatan, hasilnya alhamdulilah sesuai harapan dan doaku," kata Dhena Devanka dalam akun Instagram pribadinya.

"Perasaan lega dan sudah lepasnya sebagian besar beban di pundakku, Masya Allah Tabarakallah (mungkin teman2 bingung ya kok ada yang segini leganya mengalami perceraian? karena buatku bahagia ku bersama dengan Triple Z, i will do anything for them and also i deserve to be happy too," katanya menambahkan.

Dalam unggahan yang sama, Dhena Devanka pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada orang-orang yang selama setahun ini selalu mendukungnya.

"Terimakasih juga orangtua, keluarga besarku, sepupu-sepupu dan teman-teman yang menjadi pendengar yang baik dan mendampingi selalu. Mohon doanya kehidupan yang akan datang lebih tenang, damai dan memberikan aura yang baik untuk saya dan anak-anak," kata Dhena Devanka.

Ijonk dituding selingkuh

Dhena Devanka menyebut jika Ijonk dan Ririn Dwi Ariyanti sudah berani berciuman di publik. Karena hal itu, dia meminta Ijonk untuk segera mengurus akta perceraiannya.