Daftar Barang yang Dilarang Dibawa ke Area Konser NCT Dream Tour The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta

PIKIRAN RAKYAT – Konser NCT Dream di Indonesia akan mulai berlangsung pada Sabtu, 4 Maret 2023 hingga Senin, 6 Maret 2023. Konser bertajuk NCT Dream Tour The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta itu akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten.

Sejumlah hal pun harus diperhatikan oleh penggemar NCT Dream (NCTzen) yang akan menghadiri konser idola K-pop beranggotakan 7 personel itu. Salah satunya soal sejumlah barang yang tidak boleh dibawa ke area konser, di antaranya adalah senjata, berbagai jenis rantai, laser pen, laser pointer, kembang api, dan korek api.

Kemudian, NCTzen juga dilarang membawa peralatan perekam audio dan video, kamera profesional, tablet elektronik, drones, dan tongkat selfie. Penonton konser juga tak diperbolehkan membawa wadah kaca, payung dengan ukuran besar, dan spanduk tangan dengan ukuran besar.

Tak hanya itu, NCTzen pun tak diizinkan membawa makanan dan minuman dari luar, minuman beralkohol, dan tentunya narkoba. Adapun, hewan juga tak boleh dibawa ke konser tersebut. Larangan itu disampaikan oleh promotor konser NCT Dream, Dyandra Global Edutainment melalui akun Instagram @dyandraglobal.

“To ensure a smooth experience, please avoid bringing these items to the upcoming NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in JAKARTA show (Untuk memastikan pengalaman berjalan dengan lancar, tolong hindari untuk membawa barang-barang ini ke konser NCT Dream),” katanya, dikutip pada Jumat, 3 Maret 2023.

Selain soal barang-barang yang dilarang untuk dibawa ke area konser tersebut, NCTzen juga diwajibkan memakai tas berbahan PVC atau transparan selama di area konser.

Tas tersebut tidak boleh memiliki ukuran melebihi 20 cmx30 cm. Penonton konser juga tak diizinkan membawa koper demi keamanan dan keamanan bersama.

