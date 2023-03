Rundown Konser NCT Dream di Indonesia, Lengkap dari Hari Pertama hingga Ketiga

PIKIRAN RAKYAT – NCT Dream akan menggelar konser di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten, mulai Sabtu, 4 Maret 2023 hingga Senin, 6 Maret 2023. Konser idola K-pop bertajuk NCT Dream Tour The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta itu merupakan tur konser kedua NCT Dream dan tur pertama NCT Dream dengan anggota lengkap.

“NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in JAKARTA. The wait is finally over! NCT DREAM is coming back to Jakarta for their second tour! (Waktu menunggu akhirnya berakhir. NCT Dream kembali datang ke Jakarta untuk tur kedua!),” kata Dyandra Global Edutainment dalam Instagram @dyandraglobal, dikutip pada Jumat, 3 Maret 2023.

Sebelumnya, NCT Dream juga pernah menggelar konser di Indonesia pada tahun 2020, lalu. Namun, pada saat itu, konser tersebut hanya dihadiri oleh Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung, tanpa Mark. Kini, NCTzen pun bisa bergembira lantaran Mark juga akan hadir dalam konser NCT Dream tersebut.

Simak rundown lengkap konser NCT Dream dari hari pertama, kedua hingga ketiga sebagaimana yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com berikut ini:

Konser hari pertama dan kedua (4-5 Maret 2023)

- Penukaran tiket: 9.00 WIB - selesai

- Stan merchandise: 9.00 WIB – 18.30 WIB

- Pembukaan main gate: 11.00 WIB

- DREAMzone area: 11.00 WIB – 18.30 WIB

- Masuk ruang konser: 16.30 WIB

- Konser dimulai: 18.30 WIB

Konser hari ketiga (6 Maret 2023)

- Penukaran tiket: 9.00 WIB - selesai

- Stan merchandise: 9.00 WIB – 20.00 WIB

- Pembukaan main gate: 9.00 WIB

- DREAMzone Area: 9.00 WIB – 20.00 WIB

- Masuk ruang konser: 13.00 WIB

- Konser dimulai: 15.00 WIB

Selain memperhatikan soal susunan acara untuk konser NCT Dream, NCTzen juga harus memperhatikan sejumlah hal lain agar dapat menonton konser dengan aman dan nyaman, seperti memperhatikan barang bawaan yang boleh dibawa hingga yang tidak boleh dibawa.