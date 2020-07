Ungkap Kekesalan di Instagram, Pevita Pearce: Cukup Omong Kosong Ini

PIKIRAN RAKYAT - Lama tak tercium lagi kabarnya, Pevita Pearce mendadak curhat di media sosial pada Sabtu, 25 Juli 2020.

Adik Keenan Pearce itu tak terlihat melakukan kegiatan di dunia hiburan, ia banyak menghabisakan waktu dengan bermain game online termasuk dengan Ariel NOAH.

Pevita Pearce merupakan salah satu artis Indonesia yang banyak digandrungi banyak pria, lantaran parasnya yang cantik.

Sering tampil natural, membuat Pevita Pearce percaya diri. Pose cantiknya selalu dibagikan melalui akun Instagram dan tak lepas dari pujian penggemar.

Tak seperti unggahan biasanya, Pevita Pearce kini menuliskan kata-kata berbahasa Inggris dengan latar warna hitam.

Pevita Pearce menuliskan kata-kata bernada kekesalan. Meski tak dijelaskan secara spesifik, ia tampak ingin melepaskan diri dari sesuatu.

"Enough of this bullshit. I'm done whit this. I can't do it anymore. Iwant to escape the reality, now," tulis Pevita dalam akun Instagram @pevpearce pada Sabtu, 25 Juli 2020.