7 Tips Nonton Konser NCT Dream di Indonesia, Perhatikan Sejumlah Barang yang Tak Boleh Dibawa

PIKIRAN RAKYAT – Menghitung hari jelang digelarnya konser NCT Dream di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten. Konser idola K-pop bertajuk NCT Dream Tour The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta itu akan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut mulai Sabtu, 4 Maret 2023 hingga Senin, 6 Maret 2023.

“NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in JAKARTA. The wait is finally over! NCT DREAM is coming back to Jakarta for their second tour! (Waktu menunggu akhirnya berakhir. NCT Dream kembali datang ke Jakarta untuk tur kedua!),” kata Dyandra Global Edutainment dalam Instagram @dyandraglobal, dikutip pada Kamis, 2 Maret 2023.

Lantas, apa saja tips bagi NCTzen yang akan hadir untuk menonton konser NCT Dream tersebut? Berikut sejumlah hal yang harus diperhatikan sebagaimana yang telah dirangkum oleh Pikiran-Rakyat.com.

1. Perhatikan waktu penukaran tiket dan waktu mulainya konser

Penggemar NCT Dream wajib memperhatikan terlebih dahulu waktu penukaran e-voucher dengan tiket fisik. Ada baiknya, NCTzen menukarnya sebelum hari pelaksanaan konser.

Meski demikian penggemar tetap bisa melakukan penukaran tiket di hari yang sama ketika konser berlangsung. NCTzen juga dapat memperhatikan jadwal lengkap konser yang akan dimulai dengan penukaran tiket, pembukaan main gate hingga digelarnya konser.

2. Perhatikan barang-barang yang dilarang untuk dibawa

Sejumlah barang yang tidak diperbolehkan dibawa ketika konser NCT Dream di antaranya adalah senjata, peralatan rekaman video serta audio, kamera profesional, tablet, drone, dan tongkat selfie. Lalu, dilarang membawa segala bentuk rantai, dan laser.

Kemudian, NCTzen juga dilarang membawa payung dengan ukuran besar, spanduk tangan dengan ukuran besar, kembang api, korek api, dan wadah berbahan kaca. Selain itu, penonton konser juga tak diizinkan membawa hewan, narkoba, alkohol, makanan, dan minuman dari luar.