Lirik Lagu Aku Rapopo - Julia Perez, dan Fakta di Baliknya

Aku Rapopo - Julia Perez

Aku rapopo aku rapopo aku rapopo

Rasa hati ini uwes broken

Nemu kamu wes tak sobek sobek

Kang mas indehoy karo miss tukinem

Don't alesan don't many alesan

I sudah know mas masih suka jajan

Your wife ini minta di ceraikan

Sirahku saiki uwes mumet

Gara gara i think macem macem

Ora peduli how do you how how

Sing penting jupe uwes seneng

It's oke wae mas

It's oke wae

Aku rapopo aku rapopo aku rapopo

Don't come back again mas

Ojo come back again

Aku rapopo aku rapopo aku rapopo

Mas aku nyambut gawe gae kowe

Ayu ku gawe kowe awakku gawe kowe

Tapi kenopo kenopo kenopo mas

Don't alesan don't many alesan

I sudah know mas masih suka jajan

Your wife ini minta di ceraikan