Daftar Lagu di Konser NCT Dream 'The Dream Show 2: In A Dream' yang akan Dihelat di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Sub-unit NCT, yaitu NCT Dream akan kembali menyapa NCTzen Indonesia. Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle, dan Jisung bakal menggelar konser bertajuk The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta.

Konser kedua NCT Dream di Tanah Air ini akan dihelat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang selama tiga hari berturut-turut mulai 4 hingga 6 Maret 2023.

Konser hari pertama dan kedua dijadwalkan bakal berlangsung pada pukul 18.30 WIB. Sementara konser hari ketiga akan dimulai pada pukul 15.00 WIB.

Dalam konser ini, nantinya NCT Dream akan menyanyikan sekira 35 lagu, mulai dari lagu populer hingga lagu yang khusus dibawakan untuk rangkaian tur.

Baca Juga: Ahmad Dhani Sebut Konser Dewa 19 di Stadion Siliwangi Bandung bak Reuni Republik Cinta Management

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman setlist.fm pada Kamis, 2 Maret 2023, berikut perkiraan setlist atau daftar lagu yang akan dinyanyikan NCT Dream di konser bertajuk The Dream Show 2: In A Dream.

Perkiraan daftar lagu ini berdasarkan konser sebelumnya, yaitu NCT Dream Tour The Dream Show 2: In A Dream yang digelar di Seoul, Korea Selatan pada 8 dan 9 September 2022 lalu.

Daftar Lagu Konser NCT Dream di Indonesia

1. Glitch Mode

2. Countdown (3, 2, 1)

3. Stronger

4. Dreaming

5. Déjà Vu

6. My First and Last

7. Bye My First...

8. Love Again

9. To My First

10. Sorry, Heart

11. Puzzle Piece

12. Chewing Gum

13. ANL

14. Dive Into You

15. Irreplaceable

16. Drive

17. Saturday Drip

18. Quiet Down

19. Better Than Gold

20. Life Is Still Going On