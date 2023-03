Coldiac Ungkap Makna Lagu Hello to Goodbye: Siap Jatuh Cinta, Siap Patah Hatinya

PIKIRAN RAKYAT - Coldiac membuka tahun baru 2023 dengan merilis lagu berjudul Hello to Goodbye. Single ini merupakan single perdana bersama dengan Warner Music Indonesia.

Sesuai judulnya, lagu ini bercerita mengenai sebuah perpisahan. Sambadha Wahyadyatmika, vokalis dan gitaris Coldiac, menjelaskan cerita yang menginspirasi lagu baru mereka.

“Kalau siap jatuh cinta, harusnya siap juga sama patah hatinya. Setidaknya meyakini hal ini bisa bikin kita lebih cepat untuk kembali bangkit dan melanjutkan hidup setelah terjadinya perpisahan di hidup kita,” ujarnya dalam siaran pers tertulis, Rabu 1 Maret 2023.

Hello to Goodbye diciptakan dan diproduseri oleh Coldiac. Berdurasi 03:46, lagu baru Coldiac memiliki unsur yang sedikit berbeda dengan lagu-lagu mereka terdahulu.

“Setelah dengar versi demo, awalnya kita membayangkan bagaimana lagu ini bakal lebih punya nyawa di atas panggung, terlebih beat drum dan bisingnya gitar. Sepertinya (ciri musik) di lagu ini, belum pernah kita coba di lagu-lagu Coldiac sebelumnya,” ujar Mahatamtama A. Adinegara, vokalis dan gitar Coldiac lainnya.

Tahun ini akan menjadi salah satu tahun paling produktif mereka karena akan ada banyak lagu yang akan dirilisdalam waktu berdekatan menuju album baru yang akan dirilis tahun ini, termasuk salah satunya Hello to Goodbye.

Hello to Goodbye sudah dapat dinikmati di seluruh platform streaming digital di Indonesia. Official visualizer juga tayang di hari yang sama di kanal YouTube Coldiac.***