Daftar Line Up Now Playing Festival 2023 Week 1, Jangan Lewatkan Penampilan Dashboard Confessional

PIKIRAN RAKYAT - Festival musik Now Playing Fest kembali digelar. Tahun ini, acara Now Playing Fest dibagi ke dalam dua pekan. Minggu pertama berlangsung pada 3, 4, 5 Maret dan dilanjutkan pada 10, 11, 12 Maret 2023.

Berdasarkan informasi dari @nowplayingfest, acara Now Playing Fest 2023 akan digelar di Pussnenif Kodiklatad, Jalan Supratman No.60, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.

Berbagai musisi yang tampil sudah diumumkan. Tidak tanggung-tanggung, acara Now Playing Fest 2023 turut dimeriahkan oleh band rock asal Amerika Serikat, Dashboard Confessional. Sederet artis ibu kota ikut memeriahkan acara tersebut.

Daftar Line Up Now Playing Festival, Jumat, 3 Maret 2023

Dashboard Confessional (USA), Club Dangdut Racun, Last Child, OKAAY, Onadio Leonardo, Road to Konser 20 Tahun Maliq & D'Essentials Feat. Satrio & Ifa Fachir, Soegi Bornean, Souljah, Teamlo, The Adams, The Jansen, Vierratale, Ziva Magnolya.

Daftar Line Up Now Playing Festival, Sabtu, 4 Maret 2023

Boys Like Girls (USA), Base Jam Feat. Adnil Faisal, Inul Daratista, Kahitna, Kangen Band, KLA Project, Mr Jono Joni, Nadin Amizah, Orkes Nunung CS Bersama Jhony Iskandar, Samson, The Dance Company, Yura Yunita, 3 Pemuda Berbahasa Feat Sallsa Bintan.

Daftar Line Up Now Playing Festival, Minggu, 5 Maret 2023

Fiersa Besari, Jikustik x Pongki x Icaha, Mantra Vutura, Manusia Aksara, Ndarboy, Pemuda Harapan Bangsa, Pentas Sihir (Hindia & Lomba Sihir), Rizky Febian, Sal Priadi, Setia Band, Tiara Andini, Tipe-X.

Seputar Now Playing Fest 2023

Merujuk imbauan yang diunggah akun Instagram @nowplayingfest, pihak penyelenggara memberitahukan bahwa bagi penonton yang membawa kendaraan roda 2, bisa masuk melalui Jalan Cisadea/Pintu 3 Pussenif.

Sementara itu, untuk penonton yang membawa kendaraan roda 4 bisa masuk dari arah pintu 1 pusdikif.