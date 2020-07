Penantian Penggemar Terjawab, Billie Eilish Beri Bocoran Perilisan Lagu Barunya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Billie Eilish telah mengumumkan jadwal perilisan lagu barunya yang bertajuk masa depan.

Lagu berjudul My Future itu rencananya akan dirilis minggu depan.

Billie Ellish melalui akun Twitternya membagikan kicauan mengenai lagu baru tersebut.

"Billie Eilish - my future, out next Thursday," cuit Billie Eilish dalam akun Twitter @billieeilish pada Jumat, 24 Juli 2020.

Billie Eilish – “my future”

Out next Thursday — billie eilish (@billieeilish) July 24, 2020

Belum jelas lagu My Future itu akan masuk dalam bagian album kedua Billie Eilish atau tidak.

Bocoran yang diberikan Billie Eilish seolah menjawab penantian penggemar soal lagu barunya.

My Future akan menjadi lagu pertama bagi Billie Eilish usai lagu Everything I Wanted pada tahun 2019 dan No Time To Die yang menjadi soundtrack film James Bond.