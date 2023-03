The Soffia Rilis Album Fatamorgana, Manajer Sebut akan Gelar Acara Spesial untuk Penggemar

PIKIRAN RAKYAT - The Soffia merilis album terbarunya bertajuk Fatamorgana. Duo yang beranggotakan Verdy dan Martin, dua pemuda kelahiran Jakarta, semakin mengukuhkan eksistensinya di musik pop edm.

Manajer The Soffia, Sena, menjelaskan perjalanan karier The Soffia di dunia tarik suara dimulai sejak akhir 2022 tepatnya November 2022. Kedua personel pernah tergabung ke dalam beberapa grup band hingga akhirnya memutuskan mengukuhkan diri sebagai The Soffia.

“Terbilang sangat singkat, The Soffia sendiri menyelesaikan album Fatamorgana hanya dalam waktu 2 bulan. Dalam kurun waktu 2 bulan, The Soffia berhasil memproduksi 8 lagu yang salah satu singlenya sendiri adalah nama album mereka, Fatamorgana,” katanya.

Materi dari lagu-lagu The Soffia mengangkat kisah remaja saat ini mulai dari percintaan, kehidupan, pengorbanan, dan kekecewaan. Tepat pada Februari 2023, album Fatamorgana yang berisikan 8 komposisi lagu dan sejumlah kolaborator dirilis dengan penuh percaya diri, dimulai dengan single pembuka berjudul Fatamorgana.

Baca Juga: Alfie Alfandy Rilis Mini Album Bertajuk Generasi Berfikir

“Antusias dari The Soffia Family (fanbase dari The Soffia) memberikan semangat atas hadirnya The Soffia sebagai penambah warna baru di belantika musik tanah air, hal ini dapat dilihat dari banyaknya dukungan di media sosial The Soffia. Banyak dari mereka tidak sabar atas perilisan album Fatamorgana,” kata Sena.

Bersamaan itu, antusiasme The Soffia Family atas launching album yang di Bandung menjadi perhatian mereka untuk mendukungnya. Sebagai bagian dari dirilisnya Fatamorgana, The Soffia hendak memberikan apresiasi tinggi kepada penikmatnya dengan menggelar “The Soffia Berfatamorgana Launching” di Bandung.

“Sebuah pesta intim untuk bersama-sama mensupport atas hadirnya pendatang baru yang memberikan warna baru di belantika musik tanah air,” kata Sena.***