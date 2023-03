Penyanyi Lagu Anime Maon Kurosaki Meninggal Dunia pada Usia 35 Tahun, Staf Ungkap Penyebabnya

PIKIRAN RAKYAT - Seorang penyanyi lagu tema anime asal Jepang, Maon Kurosaki, meninggal dunia karena penyakit kronisnya yang semakin parah pada 16 Februari 2023.

Akun Twitter stafnya mengumumkan kabar duka ini dan keluarganya telah mengadakan pemakaman pribadi untuk musisi 35 tahun tersebut.

Kurosaki lahir di Tokyo pada tanggal 13 Januari 1988, dan ia telah bercita-cita untuk menjadi seorang performer sejak masa sekolah dasarnya.

Ia mulai tampil dan bekerja di bar Dear Stage yang populer di Akihabara pada Januari 2008. Di situlah ia ditemukan oleh seorang produser dari Geneon Universal Entertainment.

Album debut utama Kurosaki adalah H.O.T.D. yang dirilis pada 22 September 2010. Berisi semua lagu penutup yang ia bawakan dari anime TV High School of the Dead.

Selama satu dekade berikutnya, ia menyanyikan lagu tema untuk berbagai serial anime seperti The Fruit of Grisaia, Accel World: Infinite Burst, Danganronpa 3: The End of Hope's Peak High School, dan Dances with the Dragons.

Pada tahun 2019, dua single terbarunya, Gravitation dan Roar, digunakan sebagai lagu pembuka untuk A Certain Magical Index III.

Pada tahun 2018, Kurosaki membuat debut aktingnya dalam adaptasi live action Blood-Club Dolls dari seri anime Blood. Single terbarunya More Strongly yang dirilis pada 16 November 2022, dapat didengarkan sebagai lagu tema penutup untuk Reincarnated as a Sword.