5 Hal yang Harus Disiapkan Sebelum Nonton Konser NCT Dream di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Memasuki bulan Maret tahun 2023, sejumlah konser musik pun akan digelar di Tanah Air. Salah satu konser musik yang juga ditunggu-tunggu adalah konser NCT Dream bertajuk NCT Dream Tour The Dream Show 2: In A Dream in Jakarta.

Sebagai informasi, konser artis K-pop besutan SM Entertainment itu akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten. Pengumuman tersebut disampaikan langsung melalui akun @dyandraglobal.

“NCT DREAM TOUR ‘THE DREAM SHOW2 : In A DREAM’ in JAKARTA. The wait is finally over! NCT DREAM is coming back to Jakarta for their second tour! (Waktu menunggu akhirnya berakhir. NCT Dream kembali datang ke Jakarta untuk tur kedua!),” tulis Dyandra Global Edutainment dalam Instagram, dikutip pada Rabu, 1 Maret 2023.

Konser NCT Dream tersebut akan digelar selama tiga hari berturut-turut, dengan detail jadwal lengkap sebagai berikut ini;

- Hari pertama : Sabtu, 4 Maret 2023, pukul 18.30 WIB,

- Hari kedua : Minggu, 5 Maret 2023, pukul 18.30 WIB,

- Hari ketiga : Senin, 6 Maret 2023, pukul 15.00 WIB.

Sebelum menghadiri konser NCT Dream, NCTzen harus mempersiapkan sejumlah hal terlebih dahulu agar nanti dapat menikmati konser dengan aman dan nyaman. Adapun, berikut sejumlah hal yang harus disiapkan;