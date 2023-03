Sinopsis Film He Who Dares: Downing Street Siege, Aksi Tom Benedict Knight di Kasus Penculikan Teroris

PIKIRAN RAKYAT - Film He Who Dares: Downing Street Siege bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Rabu, 1 Maret 2023. He Who Dares: Downing Street Siege merupakan film bergenre aksi yang disutradarai oleh Paul Tanter.

He Who Dares: Downing Street Siege merupakan sekuel dari He Who Dares yang tayang perdana pada 2014.

Film ini dibintangi oleh Tom Benedict Knight, Simon Phillips, Russell Kilmister, Merissa Poter, Ryan Winsley. He Who Dares: Downing Street Siege rilis pada awal 2015.

Situs IMDb memberikan skor 2,8 dari 10 untuk film ini. Sedangkan situs Rotten Tomatoes belum memberikan skor untuk film berdurasi 1 jam 19 menit ini.

Baca Juga: Kanada Akan Blokir TikTok, Susul AS dan Uni Eropa

Sinopsis Film He Who Dares: Downing Street Siege

Tragedi menimpa seorang putri dari perdana menteri pada malam Natal. Dia adalah Alice yang diperankan oleh Christina Bellavia.

Kelompok teroris yang menculiknya kemudian melakukan penculikan menutupi wajahnya dengan topeng serta meneror dengan berbagai bahan peledak.

Dalangnya adalah Alexander Holt yang diperankan oleh Simon Phillips. Holt merupakan seorang kriminal kelas kakap yang mempunyai kecerdasan serta berdarah dingin.

Baca Juga: Deretan Fitur Baru di Aplikasi SatuSehat Mobile Pengganti PeduliLindungi, Salah Satunya Diari Kesehatan

Dalam melakukan penyelamatan terhadap putri perdana menteri tersebut, pemerintah Inggris mengirimkan SAS sebagai tentara khusus yang dimiliki oleh militer. Pasukan SAS dipimpin oleh Christopher Lowe (Tom Benedict).