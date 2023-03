Lirik Lagu Maher Zain - Rahmatun Lil’Alameen Versi Latin dan Arab serta Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Maher Zain - Rahmatun Lil’Alameen

يا من صلّيتَ بكل الأنبياء

(Yaa Man Shollaita Bikullil Anbiya')

يا من في قلبكَ رحمةٌ للناس

(Yaa man fii qolbika Rohmatun linnas)

يا من ألّفتَ قلوبًا بالإسلام

(O you who united hearts through Islam)

يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله

(Yaa habiibii yaa shafii’i yaa Rasula Allah)



بأُمّي وأَبي .. فدَيتُكَ سيِّدي

(Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi)

صلاةٌ وسلام .. عليكَ يا نبي

(Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi)



حبيبي يا .. محمد

(Habibi yaa Muhammad)

أتيتَ بالسلام والهُدى محمد

(Atayta bissalami wal huda, Muhammad)

حبيبي يا .. يا محمد

(Habibi yaa ya Muhammad)

يا رحمةً للعالمينَ يا محمد

(Ya rahmatan lil’alameena ya Muhammad)

يا من حلَّيتَ حياتَنا بالإيمان

(Ya man hallayta hayatana bil iman)

يا من بجمالِك علَّمتَ الإحسان

(Ya man bijamalika ‘allamtal ihsan)

يا من نوَّرتَ قلوبَنا بالقرآن

(Ya man nawwarta qulubana bil quran)

يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله

(Yaa habiibii yaa shafii’i yaa Rasula Allah)



بأُمّي وأَبي .. فدَيتُكَ سيِّدي

(Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi)

صلاةٌ وسلام .. عليكَ يا نبيّ

(Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi)



حبيبي يا .. محمد

(Habibi yaa Muhammad)

أتيتَ بالسلام والهُدى محمد

(Atayta bissalami wal huda, Muhammad)

حبيبي يا .. يا محمد

(Habibi yaa ya Muhammad)

يا رحمةً للعالمينَ يا محمد

(Ya rahmatan lil’alameena ya Muhamm)

صلّى اللهُ على

(Salla Allahu ‘ala)

خاتَمِ الأنبياء

(Khatamil Anbiya’)



محمد .. محمد

(Muhammad... Muhammad)

رحمةٌ للعالمين .. رحمةٌ للعالمين

(Rahmatun lil’alameen … Rahmatun lil’alameen)

محمد .. محمد

(Muhammad... Muhammad)

رحمةٌ للعالمين .. رحمةٌ للعالمين

(Rahmatun lil alameen … Rahmatun lil’alameen)



بأُمّي وأَبي .. فدَيتُكَ سيِّدي

(Bi ummi wa abi .. fadaytuka sayyidi)

صلاةٌ وسلام .. عليكَ يا نبيّ

(Sholatun wa salam .. ‘alayka yaa Nabi)



حبيبي يا .. محمد

(Habibi yaa Muhammad)

أتيتَ بالسلام والهُدى، محمد

(Atayta bissalami wal huda Muhammad)

حبيبي يا .. يا محمد

(Habibi yaa ya Muhammad)

يا رحمةً للعالمينَ يا محمد

(Ya rahmatan lil’alameena ya Muhammad)

Arti Lagu Maher Zain - Rahmatun Lil’Alameen

Wahai yang memimpin semua Nabi dalam shalat

Wahai yang hatinya mengandung rahmat bagi semua orang

Wahai yang menyatukan hati melalui Islam

Kekasihku, perantaraku, wahai Rasulullah

Semoga ayah dan ibuku dikorbankan untukmu tuanku

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi



Kekasihku, hai Muhammad!

Anda datang dengan damai dan petunjuk, Muhammad

Kekasihku, hai Muhammad!

Wahai rahmat bagi dunia, wahai Muhammad

Wahai yang mempermanis hidup kami dengan iman (iman)

Wahai yang mengajarkan kebaikan dengan kecantikanmu

Wahai yang menyinari hati kami dengan Al Quran

Kekasihku, perantaraku, wahai Rasulullah



Semoga ayah dan ibuku dikorbankan untukmu tuanku

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi



Kekasihku, hai Muhammad!

Anda datang dengan damai dan petunjuk, Muhammad

Kekasihku, hai Muhammad!

Wahai rahmat bagi dunia, wahai Muhammad

Semoga berkah Allah…

Setelah Penutup Para Nabi



Muhammad...Muhammad

Rahmat bagi dunia .. rahmat bagi dunia

Muhammad...Muhammad

Rahmat bagi dunia .. rahmat bagi dunia



Semoga ayah dan ibuku dikorbankan untukmu tuanku

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepadamu wahai Nabi



Kekasihku, hai Muhammad!

Anda datang dengan damai dan petunjuk, Muhammad

Kekasihku, hai Muhammad!

Wahai rahmat bagi dunia, wahai Muhammad!

Fakta di Baliknya

Lirik lagu Rahmatun Lil’Alameen ditulis oleh Maher Zain bersama tiga rekannya, yakni Firas Chouchane, Muad Muhammad dan Bara Kherigi. Konsistensi Maher sebagai penyanyi religi kembali membawanya ke puncak trending musik dunia.

Melalui lagu Rahmatun Lil’Alameen saja, Maher Zain mendapat 1.908.254 penonton dan 22.000 suka di YouTube. Angka tersebut juga membuat video musik Rahmatun Lil’Alameen menempati trending nomor 54, dan trending ke 8 untuk video liriknya .

Rahmatun Lil'Alameen adalah tembang yang berisi ekspresi cinta pada Nabi Muhammad SAW. Selain itu, lagu tersebut juga dipersembahkan untuk ayah Maher Zain yang meninggal pada 2022 silam.

Sebelum lagu dimulai, Maher Zain menyematkan sebuah pesan yang didedikasikan untuk ayahanda tercinta. Dia juga meminta para pendengar untuk sama-sama mendoakan mendiang orangtuanya.