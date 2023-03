Dua Tahun Tak Pulang ke Rumah, Syakir Daulay Akhirnya Bertemu Orangtua Usai Disebut Anak Durhaka

PIKIRAN RAKYAT - Syakir Daulay akhirnya pulang ke rumah untuk bertemu orangtua setelah dua tahun lamanya. Kakak Syakir Daulay, Zikri Daulay mengungkapkan ada masalah internal di keluarganya yang menyebabkan Syakir Daulay tidak pulang ke rumah.

Namun Syakir Daulay disebut tidak menunjukkan itikad baik. Meski sudah menempuh jalur kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut, Syakir Daulay tetap tidak ada niatan untuk pulang ke rumah.

Zikri Daulay mengatakan bahwa ibunya sering menangis karena Syakit Daulay tidak pernah pulang ke rumah. Selama dua tahun lamanya, sang ibunda hanya bisa berharap Ziki Daulay bisa menyampaikan rasa rindunya pada Syakir Daulay.

"Setiap hari ibu saya menangis, bilang 'Bang, tolong dong bilang Syakir, kangen', atau segala macam. Itu pun masih sempat kami tahan. Jadi, sekarang kami up, bukan kami baru sehari atau dua hari," kata Zikri Daulay.

Tak tega melihat kesedihan ibunya, Zikri Daulay memutuskan untuk mengungkap permasalahan ini ke publik. Pasalnya, Zikri Daulay tahu jika sang adik haus akan sorotan kamera.

Baca Juga: Ibunda Ferry Irawan Tak Terima Anaknya Disudutkan: Selalu si Ferry Dipojokin

Zikri Daulay tidak masalah jika sikapnya ini akan menimbulkan masalah baru. Baginya, yang terpenting ibunya bisa bertemu dengan Syakir Daulay meski hanya sebentar. "Dia (Syakir Daulay) nggak akan datang kalau nggak ada media, sorry to say, memang begitu faktanya

Pada 28 Februari, Syakir Daulay akhirnya pulang ke rumah untuk bertemu orangtuanya. Namun, kata Zikri Daulay, kedatangan Syakir Daulay ke rumah disebut hanya pencitraan. "Setelah dua tahun nggak ketemu, pada akhirnya dia datang karena media ini, saya terserah mau netizen blow up gimana, tapi akhirnya ibu saya senang, dia datang," kata Zikri Daulay.

Zikri Daulay mengatakan Syakir Daulay belum menyelesaikan masalah internal di keluarganya. "Dari saya keluarga belum selesai secara baik-baik sama Syakir sekeluarga, karena Syakir belum ada omongan apa-apa sama sekali, dia belum minta maaf, datang cuma say hay, hanya untuk publisitas saja, mungkin benar kata kakak saya dia pencitraan," tuturnya