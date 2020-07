Iri pada Pangeran William dan Istrinya, Meghan Markle Merasa Pantas Dapat Peran Kerajaan yang Besar

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini seorang jurnalis yang memiliki hubungan dekat dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle akan menerbitkan biografi terbaru tentang mereka berdua.

Biografi yang berisikan cerita hidup Harry dan Meghan itu diprediksi akan semakin memperburuk hubungan mereka dengan anggota keluarga Kerajaan Inggris.

Sang jurnalis menerbitkan biografi tersebut dengan judul 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family'.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman The Sun, biografi tersebut juga menjelaskan perasaan iri yang dirasakan oleh Meghan di saat Pangeran William dan Kate Middleton mendapatkan tugas-tugas resmi yang lebih besar dibandingkan dirinya.

Tak hanya Meghan, Pangeran Harry pun merasakan perasaan yang sama dengan sang istri.

Seorang sumber dari kerajaan mengatakan, biografi tersebut mengandung banyak cerita sedih yang diprediksi akan membuat hubungan Pangeran Harry dan Meghan dengan Kerajaan Inggris justru semakin memburuk.

"Ada banyak kesedihan di dalamnya. Itu (Biografi) tentu tidak akan membantu hubungan dengan Keluarga Kerajaan membaik," ujarnya.