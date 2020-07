Salip Ariana Grande dan Taylor Swift, BLACKPINK Jadi Musisi Wanita dengan Subscriber Terbanyak

PIKIRAN RAKYAT - Girl grup BLACKPINK tampaknya tak pernah sepi dari pemberitaan positif.

Setelah berhasil menggebrak dunia musik dengan single How You Like That, kini girl grup yang digawangi empat wanita cantk ini kembali tuai prestasi.

Girl grup besutan YG Entertainment kali ini berhasil menyalip posisi Ariana Grande dan Taylor Swift sebagai musisi wanita yang mempunyai subscriber terbanyak di YouTube.

YG Entertainment selaku agensi mengaku bangga dengan pencapaian fantastis dari pelantun How You Like That tersebut.

Seperti dilansir Pikiran-rakyat.com dari Soompi, agensi mereka baru saja mengumumkan, bila Blackpink telah melampaui 42.300.000 pelanggan di saluran YouTube resmi mereka.

"Mempertimbangkan YouTube memainkan peran penting dalam mempengaruhi perubahan di pasar musik global, capaian baru BLACKPINK adalah indikator yang sangat penting," kata YG Entertainment seperti dikutip dari Soompi.

Dengan angka sebanyak ini, Blackpink tak cuma melampaui Ariana Grande dengan 42.200.000 pelanggan di YouTube, tapi juga Taylor Swift dan Katy Perry yang memiliki lebih dari 37.700.000 pelanggan.