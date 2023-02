Lihat Indra Bekti Marah-Marah hingga Sebabkan Anak Trauma, Aldila Jelita: Dia Sampai Pukul Lantai

PIKIRAN RAKYAT - Akar masalah dari perceraian Indra Bekti, dan Aldila Jelita masih menjadi tanda tanya. Namun, pernyataan Aldila Jelita saat berbincang dengan Melaney Ricardo di saluran YouTube Melaney kembali disorot.

Dalam perbincangan itu Aldila Jelita mengaku Indra Bekti lebih emosian setelah dirawat di rumah sakit dan dioperasi karena sakit pendarahan otak.

"Pokoknya dalam seminggu itu aku merasa ada emosi dia lebih tinggi. Suatu saat dia nanya soal ponsel marah sama anak-anak. Aku nanya kenapa kamu jadi harus marah ke anak-anak," kata Aldila Jelita.

Gegara sifat temperamen Indra Bekti, Aldila Jelita mengungkapkan bahwa salah satu anaknya merasa trauma.

"Pertama kali wow, luar biasa, emosi banget, sampai anak-anak sempat agak trauma sama dia, dia sampai minta maaf ke anak-anak," ucap Aldila Jelita.

Aldila Jelita menyebut Indra Bekti kerap terpancing emosi hingga berusaha mengajak anak-anaknya untuk berkelahi dan melampiaskan emosinya ke anak-anaknya.

"Pokoknya seminggu itu aku merasa emosi dia itu lagi tinggi, dan suatu saat dia nanya handphone sampai marah-marah, dia nanya ke anak-anak. 'Where is my handphone? (di mana handphone aku?)', terus anak-anak bilang handphone lagi charge," kata Aldila Jelita.

Karena kejadian itu, percikan amarah di benak Aldila Jelita pun mulai tersulut hingga membuatnya cekcok.

