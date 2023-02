Cerita Rahmania Astrini Rilis Nobody But You, Pengalaman Paling Menyenangkan

PIKIRAN RAKYAT - Rahmania Astrini terus produktif dalam berkarya, salah satunya dengan kembali mengeluarkan single terbaru berjudul Nobody But You. Penerima AMI Awards 2021 untuk kategori Artis Solo Wanita Soul/R&B Terbaik ini menciptakan lagu yang mengambil kisah patah hati, ditulis menggunakan bahasa Inggris.

“Di single ini my intentions are purely just story telling tentang hal yang kayaknya cukup sering kejadian di banyak orang. It is about one-sided love and searching for clarity,” katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima pada 24 Februari 2023.

Nobody But You diciptakan sendiri oleh Rahmania Astrini. Lagu tersebut diproduseri oleh Osvaldorio.

Dia bercerita, proses syuting Music Video Nobody But You menjadi pengalaman yang paling menyenangkan untuknya.

“It was one of the most fun MV experience, tapi salah satu yang paling melelahkan juga. Kak Ivan memintaku untuk menangis di banyak scene,” kata dia.

“I managed to put myself in a very vulnerable state and it wasn’t easy. Sehabis shooting aku masih merasakan sangat anxious tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa,” tuturnya lagi.

Dia bergabung dengan Warner Music Indonesia sejak tahun 2017 ketika merilis debut single Menua Bersama. Selain meraih penghargaan AMI Awards 2021 sebagai “Penyanyi R&B Solo Artist Terbaik”, dia juga menyabet penghargaan di kategori yang sama di tahun 2019.

Pada 2022, dia kembali mendapatkan nominasi AMI Awards di kategori Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik untuk lagunya Butterfly. Pada 2021, Rahmania Astrini merilis EP berjudul Adolescent dengan lagu hits seperti Runaway dan Take Me Home.