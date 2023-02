Gabriel Prince Gelar Jumpa Fans, Kado Spesial Sudah Disiapkan Penggemar

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi yang juga aktor film, Gabriel Prince menggelar jumpa fans di The Ballroom Kuningan City, Jakarta, Senin, 27 Februari 2023. Jumpa fans tersebut bertajuk Prince Of My Heart.

Fans teriak histeris untuk bisa bersalaman, Gabriel Prince juga terlihat ramah dengan para fans

Selesai bernyanyi, Gabriel Prince langsung menghampiri fans. Para fans sudah siapkan bunga mawar dan kado spesial untuk idolanya tersebut.

Salah satu fans yang dipilih Prince bernama Sheila asal Medan. Sheila mengaku datang langsung dari Medan ke tempat acara.

Acara jumpa fans Gabriel Prince.

Prince langsung ajak Sheila ke atas panggung.

Fans terus menerus teriak histeris, apalagi Prince mengajak salah satu fans lain untuk menemani Prince nyanyi.

Prince juga ajak adik dan ibunya ke atas panggung

Pemilik nama lengkap Gabriel Prince Soerijo yang berdarah Tionghoa ini merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur 7 Juli 2004.