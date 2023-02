Lirik Lagu Limbo - Keshi dan Fakta di Baliknya

Limbo - Keshi

I just been goin' through motions

Hanya bergerak tanpa arah

Back and forth like a ocean

Maju mundur seperti ombak

I am a fraud, I am the shit

Aku adalah pembohong, aku adalah sampah

Hoping that nobody notice

Berharap tak seorang pun sadar

Bang chest in the morning

Bersemangat di pagi hari

Head down in the night

Lesu di malam hari

Drink less if I wanted

Minum lebih sedikit jika aku mau

Strike up with the light

Bersemangat dengan cahaya

And square up, I'm the mightiest, myself in the fight

Dan siap berhadapan, aku yang terkuat, bertarung dengan diriku sendiri

Hurt twice, but I tried it

Terluka dua kali, tapi aku mencobanya

No advice for this shit, might die for this shit

Tidak ada nasihat untuk hal ini, mungkin aku akan mati karena hal ini

Do I feel alive, feel alive, feel alive?

Apakah aku merasa hidup, merasa hidup, merasa hidup?

Feel more like limbo, hands out my window

Lebih merasa seperti kebimbangan, tangan di luar jendela

Chasin' that sunset, that's more my tempo

Mengejar matahari terbenam, itu lebih sesuai dengan tempo saya

Yeah, that's more my tempo

Ya, itu lebih sesuai dengan tempo saya

Ooh, but this is all that I am

Tapi ini semua yang saya miliki

I only show you the best of me

Saya hanya menunjukkan yang terbaik dari diri saya

Looked in my demons and saw myself

Melihat setan dalam diri saya dan melihat diri sendiri

Put all my meaning in someone else

Meletakkan makna hidup saya pada orang lain

Outta sight, outta mind, don't know where to find it

Tidak terlihat, tidak terpikirkan, tidak tahu di mana menemukannya

Don't know where to hide, but I still

Tidak tahu di mana bersembunyi, tapi aku tetap

Eat good, drink good, feel good, it's all good

Makan enak, minum enak, merasa enak, semuanya baik-baik saja

Can't hear my head when I'm sat beside ya

Tidak bisa mendengar kepalaku saat duduk di sampingmu

Fu**ed lungs and a liver, good looks in the mirror

Paru-paru dan hati rusak, terlihat baik di cermin

Do I feel alive, feel alive, feel alive?

Apakah aku merasa hidup, merasa hidup, merasa hidup?

Feel more like limbo, hands out my window

Lebih merasa seperti kebimbangan, tangan di luar jendela