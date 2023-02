Local Pride, Billie Eilish Pakai Outfit Custom Buatan Remaja Asal Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Billie Eilish baru-baru ini diketahui mengenakan outfit yang dibuat secara custom oleh Callista Aldenia Nugraha, remaja 17 tahun asal Bandung, Indonesia.

Bahkan Billie Eillish mengenakan outfit itu untuk melengkapi penampilannya saat konser di Amerika Serikat (AS).

Kisah membanggakan tersebut diketahui dari ibu Callista, Sonia D. Wiriadinata. Dia membagikan momen saat saang putri mendesain dan membuat pakaian tersebut ke media sosial.

Atas prestasi membanggakan itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) juga memberikan apresiasi melalui unggahan di Instagram pada Minggu, 26 Februari 2023.

"Keren banget, kan! Penyanyi terkenal aja sudah pakai jenama buatan Indonesia, sobat kapan? Yakin mau sebatas lihat-lihat aja?" tulis Kemenparekraf yang juga diunggah ulang oleh Menparekraf Sandiaga Uno.

Total terdapat empat set custom outfit yang dipesan Billie melalui fashion stylist-nya pada tahun lalu. Salah satu outfit berupa longsleeve yang diberi tulisan "the clash blue stripe", akhirnya dikenakan Billie untuk jamming di konser Olivia Rodrigo pada tahun lalu.

Rela Lembur dan Absen Ujian demi Outfit Billie Eillish

Sonia menjelaskan, penggarapan proyek custom outfit jenama Dressed Like Parents itu membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Anaknya bahkan rela lembur hingga absen mengikuti ujian demi mengejar tenggat waktu pengerjaan outfit tersebut.

"Bikin project ini lamanya sekitar dua bulan, sampai ada drama nangis-nangis, bermalam-malam lembur, sampai nggak ikut ujian karena ngejar deadline. Alhamdulillah your hard work finally paid off, you deserve it," tulis Sonia di Instagram-nya.