Sistem 'Unlimited Member' Tak Dilanjutkan, NCT Tokyo Bakal Jadi Unit Terakhir

PIKIRAN RAKYAT – SM Entertainment melalui kanal YouTube miliknya membagikan rencana mereka terhadap para artisnya, termasuk terhadap grup idola Neo Culture Technology (NCT). Diketahui, NCT akan mengubah sistem mereka.

Sebelumnya, NCT memiliki sistem yaitu grupnya dapat bertambah personel hingga tak terhingga (unlimited member), tetapi dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka sistem penambahan personel untuk NCT pun dihentikan.

Sebagai informasi, NCT Tokyo (nama tentatif) nantinya akan menjadi ekspansi unit terakhir dari grup idola yang kini memiliki 23 personel tersebut. Setelah NCT Tokyo debut, sistem unlimited member NCT pun resmi berhenti.

Rencananya, NCT Tokyo akan didebutkan pada tahun 2023. Setelah berakhirnya ekspansi NCT, maka SM Entertainment akan lebih fokus untuk mendukung karir para personel grup.

Baca Juga: Habis Lato-lato, Viral Tipe X Trondol Racing, Simak Cara Membuatnya

“With the debut of NCT Tokyo in 2023, NCT infinite expansion ends. Without change on member, SM will support the existing members (Dengan debutnya NCT Tokyo pada tahun 2023, ekspansi tak terbatas NCT berakhir," kata SM Entertainment, dikutip pada Sabtu, 25 Februari 2023.

"Tanpa pergantian member, SM akan mendukung member yang sudah tergabung),” katanya lagi, seperti dilaporkan Antara.

NCT merupakan grup idola yang memiliki sistem atau konsep yang berbeda dari grup yang lainnya. NCT mulanya bisa menambahkan personel ke dalam grup dengan jumlah tak terbatas. NCT pun memiliki tiga subunit tetap yang anggotanya bebeda-beda, yaitu NCT 127, NCT Dream, dan WayV.

Selain ketiga subunit itu, NCT juga mempunyai subunit lainnya yang anggotanya tidak tetap dan dapat berubah-ubah, yaitu NCT U. Biasanya, NCT U ini beranggotakan sejumlah personel dari NCT 127, NCT Dream, dan WayV.