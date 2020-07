Bocoran Lagu Kedua BLACKPINK, Lisa CS akan Hadirkan Kejutan Spesial

PIKIRAN RAKYAT - Girlband K-pop BLACKPINK berhasil cetak rekor dunia lewat lagu How You Like That yang dirilis pada Jumat, 26 Juni 2020 lalu.

BLACKPINK berhasil memecahkan 5 rekor dunia lewat How You Like That, menurut Guinness World Records melalui laman websitenya.

Lagu How You Like That dinobatkan sebagai Video YouTube yang 'Paling Banyak Ditonton Dalam Waktu 24 Jam', pencapaian tersebut berhasil menggeser boyband BTS yang semula berada di rekor tersebut.

BLACKPINK mampu mengalahkan angka BTS dengan meraih 86,3 juta views di lagu How You Like That dalam waktu 24 jam.

Selain itu, BLACKPINK juga meraih rekor Video dengan Penonton YouTube Premiere Terbanyak dan Video Musik dengan Penonton YouTube Premiere Terbanyak.

Sukses dengan How You Like That, BLACKPINK siap menggebrak hiburan K-pop melalui single kedua yang akan rilis bulan mendatang.

Hal ini diungkapkan melalui unggahan di akun Twitter resmi milik agensi BLACKPINK, YG Entertainment pada Kamis, 23 Juli 2020.