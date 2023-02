Warner Bros Produksi Serial Baru The Lord of the Rings, Berlatar 183 Tahun Sebelum Film Pertama

PIKIRAN RAKYAT – Setelah lebih dari dua dekade sejak perilisan film pertamanya, serial film The Lord of the Rings akan kembali ke layar lebar pada 2024. Berita ini disampaikan oleh CEO Warner Bros Discovery, David Zaslav. Proyek ini merupakan buah kesepakatan antara Warner Bros Picture dan New Line Cinema.

Zaslav menyebut Warner Bros dan New Line Cinema setuju untuk memproduksi tak hanya satu, melainkan beberapa film. Selain itu, kesepakatan dengan Embracer Group, perusahaan game asal Swedia yang memiliki hak cipta untuk hampir seluruh semesta dunia Tolkien juga dibuat dengan nominal yang belum diungkap.

“Setelah akuisisi Middle-earth Enterprises baru-baru ini, kami sangat senang memulai perjalanan kolaboratif baru dengan New Line Cinema dan Warner Bros Picture. Kami akan menghadirkan kembali dunia J.R.R. Tolkien ke layar lebar dengan cara yang baru dan menarik,” kata Lee Guinchard, CEO Embracer Group dikutip dari Deadline.

Film yang rencananya akan dirilis dengan judul "The Lord of the Rings: The War of Rohirrim" ini merupakan film animasi berlatar waktu 183 tahun sebelum peristiwa pada trilogi film pertama. Dijadwalkan untuk rilis pada 12 April 2024 mendatang, film ini akan bercerita tentang kisah Helm Hammerhand, raja ke-9 Kerajaan Rohan.

Rohan merupakan kerajaan manusia dalam dunia fantasi Tolkien yang terkenal dengan pasukan penunggang kuda yang dijuluki Rohirrim. Bagi penggemar seri The Lord of the Rings, nama Rohan pasti sudah tak asing lagi. Pernah muncul pada trilogi pertama, Rohan menjadi salah satu latar tempat penting dalam perkembangan cerita Frodo dkk.

Trilogi Lord of the Rings garapan Peter Jackson yang dirilis pada 2001 hingga 2003 telah berhasil memboyong 17 penghargaan Oscar. Warner Bros juga turut menggarap trilogi prekuel The Hobbit bersama MGM. Bila digabungkan, keenam film tersebut telah mengumpulkan pendapatan kotor box office seluruh dunia sebanyak $6 miliar USD.

“Dua puluh tahun yang lalu, New Line Cinema melakukan lompatan keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya demi mewujudkan kisah, karakter, dan dunia Lord of the Rings yang luar biasa di layar lebar. Ini menghasilkan serangkaian film penting yang sampai saat ini masih dinikmati oleh penggemar lintas generasi”