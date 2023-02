Sinopsis Film Hotel Mumbai, Dokumenter Penyerangan Teroris Terkejam di India

PIKIRAN RAKYAT - Film Hotel Mumbai akan kembali tayang di Bioskop Trans TV pada hari ini, Sabtu 25 Februari 2023. Film tersebut diadaptasi dari kisah nyata tentang penyerangan yang dilakukan sekelompok teroris pada sebuah hotel di India.

Film berdurasi 2 jam 3 menit ini digarap oleh sutradara Anthony Maras dan naskahnya digarap oleh John Collee. Film ini berada di bawah naungan rumah produksi dari Thunder Road Pictures, Arclight Films, Electric Pictures, Xeitgeist Entertainment Group, ShivHans Pictures, dan Screen Australia.

Selain Dev Patel, film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris Bollywood lainnya seperti Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Tilda Cobham-Hervey, Anupam Kher, Jason Isaacs, Suhail Nayyar, Vipin Sharma, Amandeep Singh, Manoj Mehra, Dinesh Kumar, Kapil Kumar, dan Amrit Singh.

Sinema yang didistribusikan oleh Bleecker Street, Icon Film Distribution, dan Zee Studios ini digarap oleh sutradara Anthony Maras yang sekaligus menjadi penulis naskah skenario bersama John Collee.

Pada tahun perilisannya, Hotel Mumbai berhasil masuk dalam jajaran film box office. Selain berhasil menyabet 9 penghargaan dan memperoleh 27 nominasi penghargaan lainnya. Beberapa penghargaan tersebut di antaranya pada ajang Adelaide Film Festival 2018 dengan kategori Best Feature, ajang AACTA Awards 2019 dengan kategori Best Editing, dan ajang Fantasy Filmfest 2019 dengan kategori Best Feature.

Selain itu, film berdurasi 123 menit ini juga memenangkan penghargaan pada ajang Phoenix Film Critics Society Awards pada kategori Overlooked Film of the Year dan pada ajang Australian Cinematographers Society dengan kategori Features-Cinema selama dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2019 serta 2020.

Dalam situs film IMDb, Hotel Mumbai (2018) mendapat skor 7,6/10 poin berdasarkan lebih dari 63 ribu suara. Sementara itu, Rotten Tomatoes memberikan rating yang cukup tinggi yakni mencapai 76 persen dengan skor audiens 86 persen.

The Numbers mencatat, film ini berhasil meraup pendapatan global sebanyak 21 juta dolar AS dari total anggaran 17,3 juta dolar As selama penayangannya.