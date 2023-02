Sinopsis Film Status Update, Kisah Ross Lynch Cari Cinta Lewat Aplikasi Biro Jodoh

PIKIRAN RAKYAT - Film Status Update bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada hari ini, Jumat 24 Februari 2023. Status Update merupakan film dengan genre fantasi, komedi, dan romantis tentang kisah cinta dan persahabatan anak remaja.

Film tersebut berkisah tentang seorang anak remaja yang nasibnya seketika berubah setelah menggunakan sebuah aplikasi yang bisa mewujudkan harapan menjadi kenyataan. Film berdurasi 106 menit ini berada di bawah naungan rumah produksi Offspring Entertainment, DNA Pictures, Brightlight Pictures, dan Heyi Capital.

Tak hanya Ross Lynch, film fantasi yang dibalut komedi ini juga menghadirkan artis Hollywood ternama lainnya seperti Olivia Holt, Courtney Eaton, Diana Bang, Martin Donovan, Harvey Guillen, Gregg Sulkin, Brec Bassinger, Alexandra Siegel, Rob Riggle, dan Famke Janssen.

Sinema yang didistribusikan oleh Vertical Entertainment ini dibesut oleh sutradara Scott Speer dengan naskah skenario yang ditulis oleh Jason Filardi. Sebelumnya, Scott Speer juga dikenal sebagai sutradara yang menggarap film Step Up Revolution (2012), Midnight Sun (2018), I Still See You (2018), dan Endless (2020).

Baca Juga: Sinopsis Film The 33: Dokumenter Kecelakaan Tambang Terbesar dan Mengerikan di Chili

Dilihat dari situs film IMDb, Status Update bertengger di skor 5.7/10 poin berdasarkan lebih dari 5,3 juta suara. Sementara itu, Rotten Tomatoes hanya mencantumkan rating audiens sebanyak 49 persen.

Sinopsis Film Status Update

Kisah bermula ketika Kyle Moore pindah rumah dari California ke Connecticut. Kini, ia tinggal bersama ibunya yang bernama Ann Moore (Andy McLendon-Covey), adik perempuannya Maxie (Brec Bassinger), dan juga kakeknya.

Kyle dan Maxie sekolah di tempat yang sama, yakni di Hayden Senior High School. Di sekolah tersebut, Maxie diterima dengan baik oleh teman-temannya. Namun sebaliknya, Kyle kerap mendapatkan kesialan, bahkan dirundung oleh teman-temannya yang mengikuti tim olahraga hoki es. Untungnya, Kyle bertemu dengan Dani McKenzie (Olivia Holt) yakni seorang gadis sederhana yang berhasil memikat hatinya.