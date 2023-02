Once Mekel Rilis Album Solo Bertajuk Sigma, Berikut Daftar Lagunya

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi pop, Elfonda Mekel atau yang lebih dikenal dengan nama Once Mekel telah merilis album solo terbaru sekaligus ketiganya yang diberi judul Sigma. Arti Sigma yang disematkan sebagai judul album ini memiliki pemaknaan terkait kepribadian yang bertahan dan berdikari.

Once Mekel mengatakan bahwa sigma itu secara kepribadian bisa bertahan, berdiri sendiri, punya karakter yang kuat, dan bisa menghadapi tantangan karakter-karakter yang dominan.

Pelabelan Sigma juga merupakan bentuk lain atau representasi yang merefleksikan proses kreatif dan dinilai sebagai pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan isi dan cerita album.

Dalam hal ini Once Mekel mengaku mengerjakan semuanya serba sendiri, baik untuk urusan mencipta lagu sampai ia bertindak sebagai produser musik.

“Album ini menarik. Lagu yang ada di dalamnya sebenarnya saya semua yang buat, saya produksi, hanya ada tiga lagu yang saya buat bersama teman dan saya juga yang memasarkan. Biasanya kita mengurus album orang lain, sekarang kita urus album diri sendiri,” kata Mantan vokalis Dewa 19 itu.

Album Sigma diketahui memuat 9 lagu, di antaranya lagu yang berjudul Ditentukan untuk Bersama, Abadi Untukmu, Untuk Kita, Come From The Rain, Telah Berlalu, Kau & Aku, Sweetest Place, Gemuruh, dan Ditentukan untuk Bersama versi Piano.

Sisi menarik lain dalam album dan mendapatkan catatan khusus tersendiri adalah kolaborasinya dengan gitaris Ron “Bumblefoot” Thal.

