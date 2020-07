Lirik Lagu What You Waiting For SOMI dan Maknanya, Tanyakan Kepastian di Balik Penantiannya

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi K-pop Somi akhirnya melaksanakan comeback solonya yang sudah dinanti-nantikan penggemar.

Somi merilis video musik dan single terbaru berjudul What You Waiting For pada Rabu, 22 Juli 2020 pukul 18.00 waktu Korea Selatan.

Lirik lagu What You Waiting For ditulis oleh Teddy, Jeon Somi dan Danny Chung, sedangkan musiknya diproduksi oleh Teddy, Tee, dan Jeon Somi.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman Soompi, What You Waiting Abadi merupakan sebuah lagu pop dance yang memiliki beat dan musik R&B.

Somi berbicara soal kepastian di balik penantiannya melalui What You Waiting For, Jeon Somi bahkan membenci ponselnya lantaran menunggu kepastian dari seorang pris.



Lirik Lagu SOMI - What You Waiting For

neo ttaeme geurae

aekkujeun jeonhwagiman miweojijana

jalhaejujina maldeonga

nam jugin akkabjiman gatgin shireunji

guji ihaeneun an halge