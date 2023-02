Sinopsis Film Virgo and The Sparklings: Aksi Adhisty Zara Selamatkan Bumi

PIKIRAN RAKYAT - Virgo and The Sparklings merupakan film superhero terbaru keluaran Jagat Sinema Bumilangit. Film ini segera tayang perdana di seluruh bioskop Indonesia mulai 2 Maret 2023 mendatang.

Virgo and The Sparklings merupakan film superhero ketiga dari Bumilangit Cinematic Universe (BCU), setelah Gundala (2019) dan Sri Asih (2022). Berbeda dengan dua film sebelumnya yang lebih kelam dan serius, film ini menjadi film superhero remaja yang menyegarkan dan penuh warna.

Diperankan oleh sederet bintang muda berbakat seperti Adhisty Zara sebagai Riani atau Virgo, Satine Zaneta sebagai Ussy, dan Ashira Zamita sebagai Monica dan tokoh pendukung lain seperti Bryan Domani, Mawar Eva De Jongh, Rebecca Klopper, Irgi Fahrezi, dan Widi Mulia.

Dilansir dari laman Instagram Joko Anwar, lisensi film Virgo and The Sparklings yang disutradarai oleh Ody Harahap ini juga telah dibeli oleh salah satu studio film asal Korea Selatan, HB Entertainment untuk di-remake sebagai serial drama Korea.

Sebagai informasi, HB Entertainment merupakan rumah produksi yang telah memproduksi serial drama Korea yang sukses, seperti The K2, My Love From The Star, Sky Castle, dan lainnya.

Lantas bagaimana sinopsis Virgo and The Sparklings?

Riani adalah seorang remaja yang tidak terlalu normal, ia memiliki kekuatan yang tidak biasa daripada remaja pada umumnya. Bersama dua temannya, Ussy dan Monica, Riani membuat band dengan nama Virgos.

