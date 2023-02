Prakiraan Harga Tiket We The Fest 2023, The 1975 dan The Strokes Diboyong ke Jakarta

PIKIRAN RAKYAT – Pecinta musik Tanah Air dikejutkan dengan lineup atau jajaran musisi yang akan tampil di acara festival musik tahunan We The Fest 2023. Acara ini memang dikenal sering memboyong musisi kenamaan dunia untuk menghibur masyarakat.

Namun pada tahun ini We The Fest 2023 memang sedikit berbeda. Hal itu karena panitia sudah membuka pendaftaran pembelian tiket lebih awal, sehingga mengundang perdebatan di tengah publik. Tak sedikit yang bertanya-tanya apa yang akan disajikan panitia untuk masyarakat.

Rasa penasaran tersebut kini sudah terbayar setelah panitia mengumumkan lineup musisi yang hadir di We The Fest 2023. Pada Senin, 20 Februari 2023 lalu, panitia mengumumkan akan memboyong The Strokes hingga The 1975.

Publik langsung bersemangat untuk mendapatkan tiket We The Fest 2023 tersebut. Kendati demikian Ismaya Live selaku promotor masih belum mengungkap harga keseluruhan tiket WTF 2023 itu.

Prakiraan harga tiket We The Fest 2023 tidak akan jauh dari harga tiket tahun 2022 silam. Tiket festival ini biasanya dibedakan dalam beberapa kelas.

Harga tiket We The Fest 2022 paling murah dibanderol dengan harga Rp1.250.000, Rp1.375.000, Rp1.400.000, Rp1.500.000, Rp1.600.000, dan Rp1.750.000. Sedangkan harga tiket tahun lalu yang paling tinggi mencapai Rp18.750.000.

Selain dimanjakan dengan dua band kenamaan dunia tadi, pengunjung We The Fest 2023 juga akan dihibur oleh The Kid Laroi, Lewis Capaldi, Porter Robinson, Giveon, dan NxWorries Anderson .Paak & KNXWLEDGE. Selain itu musisi internasional lainnya ada Dermot Kennedy, Dhruv, Gryffin, Peach Tree Rascals, dan Sabrina Carpenter.

Sejumlah musisi Tanah Air juga akan mewarnai festival yang akan digelar di Jakarta ini. Musisi Indonesia yang terlibat antara lain Gigi, Project Pop, Rini, Mikha Angelo, Kunto Aji, Rafi Sudirman, Rock N Roll Mafia, Syarikat Idola Remaja, hingga Yura Yunita.