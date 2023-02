We The Fest Umumkan Line-up, Bakal Hadirkan The Strokes sampai The 1975

PIKIRAN RAKYAT - Festival musik, seni, mode, dan makanan tahunan di Jakarta, We The Fest (WTF) mengumumkan line-up pertama mereka untuk gelaran pada 21-23 Juli 2023 mendatang.

Grup musik rock asal Amerika Serikat The Strokes hingga band Inggris The 1975 dipastikan menjadi headliner We The Fest 2023.

Festival yang sudah malang melintang sejak 2014 itu turut menghadirkan rapper Australia The Kid Laroi dan solois asal Skotlandia Lewis Capaldi.

"Mempersembahkan line up fase 1 #WTF23, menampilkan salah satu line up kami yang paling menarik sejauh ini," kata akun Instagram @we.the.fest, Senin, 21 Februari 2023.

Selain keempat penampil tersebut, Ismaya Live selaku penyelenggara juga mengumumkan sederet musisi internasional lain dari berbagai genre yang tak kalah menarik. Sebut saja Dhruv, Peach Tree Rascals, hingga Dermot Kennedy.

Solois muda Sabrina Carpenter hingga proyek duo Anderson .Paak dan Knxwledge bernama NxWorries juga dipastikan akan bergabung dalam panggung tahun ini.

We The Fest 2023 juga bakal dimeriahkan dengan penampilan Porter Robinson, Giveon, hingga Gryffin. Tak hanya memanjakan pecinta musik dengan para penampil dari luar negeri, sederet musisi Indonesia pun akan disuguhkan. Beberapa di antaranya yang sudah dipastikan tampil yakni Gigi, Project Pop, Yura Yunita, hingga Kunto Aji.