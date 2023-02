Now Playing Festival 2023 Siap Digelar Selama 6 Hari, Hadirkan Musisi Nasional hingga Mancanegara Lintas Genre

PIKIRAN RAKYAT - Now Playing Festival siap di gelar! Gelaran festival musik tahunan yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2019. Festival musik yang digagas oleh Promotor Nada Promotama ini adalah festival musik terbesar di kota Bandung yang telah sukses mengundang 14 line up dan mendatangkan total lebih dari 23.000 penonton pada gelaran perdananya.

Tahun 2022 lalu, Now Playing Festival kembali hadir disaat masa pandemi dengan 33 line up dan sukses memecahkan rekor mendatangkan lebih dari 90.000 penonton. Pada tahun yang sama, diadakan juga acara Road to Now Playing Festival 2023 yang berlokasi di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali tanggal 29 November 2022 lalu.

Acara ini juga hadir sebagai momentum naik kelasnya festival tersebut dengan sukses mendatangkan artis Internasional Weezer, band rock asal Amerika serta sejumlah band top tanah air yakni Noah, Fourtwnty dan The Adams.

Pada tahun ini Now Playing Festival akan memasuki edisi yang ketiga. Director Nada Promotama, Emil Mahyudin memaparkan bahwa perdana di Indonesia, sebuah festival musik terpanjang berskala Internasional digelar selama 6 hari dalam 2 minggu, yakni pada tanggal 3,4,5 dan 10,11,12 Maret 2023 di Lapangan Pussenif Bandung.

Untuk pertama kalinya juga dalam edisi tahun ini sederet musisi Internasional dikonfirmasi hadir dan siap memberikan penampilan terbaik, diantaranya Dashboard Confessional (Amerika Serikat), Secondhand Serenade (Amerika Serikat), Boys Like Girls (Amerika Serikat), serta HYBS (Thailand).

Pada tahun ini Now Playing Festival akan memasuki edisi yang ketiga.

Baca Juga: Bahas Pengaturan Skor, Erick Thohir: Kita Vonis 'Kartu Merah' untuk para Mafia Bola

Keempat band tersebut didatangkan secara khusus sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya dari pihak penyelenggara kepada para penonton setia Now Playing Festival.

Puluhan musisi tanah air papan atas juga turut ambil bagian, seperti Noah, Tulus, Mahalini, Tiara Andini, Lyodra, Yura Yunita, Kahitna, Project Pop, Rizky Febian, Club Dangdut Racun dan masih banyak lagi.

Now Playing Festival 2023 akan menyuguhkan banyak kejutan istimewa kepada para insan pecinta musik. Salah satunya adalah dengan diadakannya panggung “Bandung Heroes” yang secara khusus akan menampilkan musisi-musisi asal Bandung seperti The Changcuters, Kuburan, Utophia, Laluna dan masih banyak lainnya.