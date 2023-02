WayV Bakal Gelar Fan Meeting di Indonesia, Catat Tanggal dan Lokasi Pelaksanaannya

PIKIRAN RAKYAT – Grup idola WayV yang juga menjadi salah satu subunit dari grup Neo Culture Technology (NCT) akan menyapa para penggemarnya di Indonesia pada Sabtu, 29 April 2023 mendatang. Diketahui, grup idola yang berbasis di Cina itu akan menggelar fan meeting bertajuk WayV Fanmeeting Tour [Phantom] in Jakarta.

Nantinya, acara sapa penggemar tersebut akan berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten. Keterangan tersebut diketahui melalui unggahan akun Instagram @dyandraglobal yang merupakan promotor yang akan membawa WayV ke Tanah Air.

“It's finally happening! WayV will be visiting Jakarta for their fan meeting tour! (Ini akhirnya terjadi! WayV akan mengunjungi Jakarta untuk tur pertemuan penggemar mereka),” katanya dalam keterangan, dikutip pada Minggu, 19 februari 2023.

“Save the date: Saturday, April 29th 2023 | 2:30 PM (Catat tanggalnya: Sabtu, 29 April 2023, pukul 14.30 WIB),” ujarnya menambahkan.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan soal penjualan serta pembelian tiket acara WayV tersebut. Nantinya, Dyandra Global Edutainment akan menginformasikan lebih lanjut terkait ticketing acara grup yang beranggotakan tujuh orang tersebut.

Sebelum mengumumkan akan menggelar fan meeting di Jakarta, WayV telah terlebih dahulu mengadakan fan meeting di Seoul, Korea Selatan pada Sabtu, 11 Februari 2023, pukul 14.00 waktu setempat, dan pukul 20.00 waktu setempat.

Acara yang berlangsung di Universitas Kyung Hee itu hanya dihadiri oleh lima dari tujuh personel WayV, yaitu Kun, Ten, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang. Sementara itu, Winwin diketahui memiliki jadwal kegiatan pribadi, dan Lucas sedang istirahat dari dunia musik.

Sebagai informasi, sebelum menggelar fan meeting di Indonesia, WayV akan mengadakan fan meeting di sejumlah kota di berbagai negara, seperti Manila, Filipina pada Minggu, 26 Maret 2023, kemudian lanjut ke Bangkok, Thailand pada Sabtu, 1 April 2023 hingga Minggu, 3 April 2023. Setelah itu, WayV akan mengunjungi Indonesia.