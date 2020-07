Hilang Kontak dengan Aliando Syarief, Prilly Latuconsina: saat Butuh Aku, I'll Be There

PIKIRAN RAKYAT - Prilly Latuconsina dan Aliando Syarief mulai dikenal luas oleh publik melalui sinetron Ganteng Ganteng Serigala.

Aliando Syarief, sebagai lawan main Prilly Latuconsina di sinetron tersebut selalu disandingkan sebagai kekasih di dunia nyata.

Prilly Latuconsina jusru menampik bahwa kedekatannya dengan Aliando Syarief hanya sebatas teman dekat saja.

Hal tersebut diungkap Prilly Latuconsina saat berbincang dengan Melaney Ricardo melalui kanal YouTube-nya pada Senin, 20 April 2020.

"Dulu sih ya kita best friend banget, like his of my best best friend," tutur Prilly dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Melaney Ricardo pada Senin, 20 Juli 2020.

Sempat lengket dengan Aliando, Prilly Latuconsina justru sudah hilang kontak dengan pemeran Digo tersebut.

Meski tak lagi berkomunikasi, Prilly masih menganggap Aliando sebagai teman dekatnya.