Sinopsis Film The Book of Eli: Aksi Denzel Washington Selamatkan Alkitab Terakhir di Bumi

PIKIRAN RAKYAT - Film The Book of Eli bakal kembali tayang di Bioskop Trans TV pada Minggu 19 Februari 2023. Film karya sutradara Albert Hughes dan Allen Hughes serta penulis Anthony Peckham dan Gary Whitta ini tayang perdana pada 15 Januari 2010. Film ini dibintangi oleh Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson, Jennifer Beals, Evan Jones, Joe Pingue, dan masih banyak lagi.

Selain Denzel, aktris Mila Kunis yang terkenal lewat film Max Payne, juga main dalam film ini. Kumin memerankan karakter Solara, perempuan muda yang menjadi teman dalam perjalanan Denzel sekaligus muridnya.

Berdurasi 118 menit, The Book of Eli berada dalam naungan Warner Bros. Pictures. Selama penayangannya, Box Office Mojo mencatat pendapatan film ini lebih dari 157 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Sejumlah 62 juta dolar AS di antaranya berasal dari penayangan secara internasional. Situs Rotten Tomatoes memberi skor 47 persen. Sementara penonton memberi skor 64 persen. Situs IMDb memberi skor 6,9 dari 10.

Sinopsis The Book of Eli

Dalam film The Book of Eli diceritakan, dunia hancur lebur setelah terjadi perang besar. Semua kehidupan seperti kembali pada titik awal.

Gedung-gedung yang tadinya berdiri kokoh dan megah hancur. Manusia juga banyak yang musnah. Salah satu dari sedikit orang yang selamat adalah Eli (Denzel Washington). Tidak hanya bangunan dan manusia, semua buku termasuk Injil banyak yang musnah.

Hanya ada satu injil yang tersisa di dunia. Eli adalah pemilik Injil terakhir yang tersisa. Dia mendapat misi untuk berjalan ke barat, tempat peradaban kembali di bangun membawa buku tersebut.

