Profil Iqbaal Ramadhan dan Fakta-fakta Sepanjang Kariernya

PIKIRAN RAKYAT – Iqbaal Ramadhan adalah seorang penyanyi dan aktor, pria ini di awal kariernya berperan menjadi Trapani di drama Laskar Pelangi pada tahun 2010.

Iqbaal Ramadhan bergabung dengan grup Coboy Junior atau CJR, grup musik yang dibentuk pada 23 Juli 2011 oleh Patrick Effendy. Grup musik ini beranggotakan 3 orang yaitu Aldi, Kiki, dan Iqbaal. Sebelumnya grup ini terdiri dari 4 orang ditambah Bastian Bintang Simbolon yang memutuskan keluar pada 23 Februari 2014.

Pada Juni 2013, Coboy Junior dan Iqbaal merilis film berjudul Coboy Junior The Movie. Meski begitu, Iqbaal diketahui sempat membuat grup band dengan teman sekolahnya bernama The Second Breaktime. Kala itu ia menjadi vokalis dan gitaris.

Ia pernah bersolo karier dengan merilis lagu Rindu Sendiri, lagu ini dirilis untuk film Dilan 1990, lagunya populer, banyak yang menyebutnya merdu dan enak didengar.

Adapun Dilan 1990 adalah film romantis yang sempat heboh di tahun 2018 yang disutradarai oleh Pidi Baiq dan Fajar Bustomi, film ini menceritakan tentang Dilan yang ingin mendekati Milea yang baru pindah dari Jakarta ke Bandung.

Dilan dikisahkan mempunyai banyak cara untuk mendekati Milea sehingga Milea penasaran ingin dekat dengan Dilan tetapi terhalang karena ia mempunyai pasangan bernama Beni. Hanya saja Milea sebenarnya tidak menyukai Beni karena sikapnya posesif dan kasar. Milea pun lebih tertarik dengan Dilan.

Iqbaal lulus dari Armand Hammer United World College of The American West setelah mendapat beasiswa United World Colleges tahun 2016-2018. Iqbaal Ramadhan pernah menjadi seorang ambassador di platform pendidikan Ruang Guru.

Pada tahun 2021, Iqbaal Ramadhan mulai syuting film Ali & Ratu-Ratu Queens. Film ini syuting di Amerika Serikat dan Jakarta, film ini menceritakan seorang anak yang ingin mencari ibu kandungnya yang dikabarkan tinggal di Amerika serikat.