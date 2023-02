Profil Emma Stone, Memulai Karier dan Meraih Puncaknya lewat Drama Musikal

PIKIRAN RAKYAT – Emma Stone sudah mencintai dunia akting sejak belia. Kecintaan wanita yang lahir pada 6 November 1988 itu berbuah manis dengan berbagai penghargaan bergengsi yang didapatkannya.

Sejumlah penghargaan bergengsi yang pernah didapatkannya adalah Academy Award, British Academy Film Award, dan Golden Globe Award. Pada tahun 2017, Emma adalah aktris dengan bayaran tertinggi di dunia dan disebut oleh majalah Time sebagai satu di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia.

Wanita dengan nama lengkap Emma Jean Stone itu terlahir dari keluarga dengan perekonomian yang mapan. Ayahnya, Jeffrey Charles Stone, adalah direktur di sebuah perusahaan kontraktor. Ibunya, Krista Jean Stone, adalah ibu rumah tangga.

Saat masih kecil, Emma Stone mengalami masalah kesehatan mental. Namun, keikutsertaannya di sebuah komunitas drama teater sangat membantunya mengatasi masalah kesehatan mental tersebut.

Kecintaan Emma terhadap dunia akting sudah muncul sejak usianya empat tahun. Mulanya, Emma bercita-cita ingin menjadi pemain komedi sketsa, tetapi dia kemudian tertarik mengikuti drama musikal.

Emma bahkan mengikuti kursus vokal selama beberapa tahun sebagai bentuk keseriusannya di drama musikal. Debut aktingnya pada usia sebelas tahun saat dia membintangi The Wind in the Willows.

Setelahnya, karier Emma Stone kian berkembang. Berikut adalah kronik perkembangan karier Emma Stone sejak muda hingga sekarang.

Masuk Industri Televisi (2004–2008)