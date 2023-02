Lirik Lagu Dangdut is The Music of My Country - Project Pop dan Fakta di Baliknya

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Dangdut is The Music of My Country merupakan tembang dari grup musik asal Bandung, Project Pop. Grup ini dibentuk pada tahun 1996, sampai saat ini Project Pop masih aktif dengan lima anggota, Tika, Yoshi, Odie, Gumgum, dan Udjo.

Project Pop dikenal memiliki lagu dengan komedi kreatif, salah satunya Dangdut is The Music of My Country tentang musik dangdut di Indonesia.

Lirik lagu Dangdut is The Music of My Country - Project Pop

Siapa tidak mengakui perbedaan

Tidak pernah diajari di skolahan

Semua orang macam-macam diciptakan

Cakep atau jelek semua punya perasaan