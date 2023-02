Katy Louise Saunders Temani Song Joong Ki Syuting Film di Hungaria

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Korea Selatan, Song Joong Ki bersama istrinya, Katy Louise Saunders berangkat ke Hungaria untuk menjalani syuting film terbarunya. Katy Louise Saunders terlihat membawa anjing yang diketahui bernama Nalla.

Pada 16 Februari 2023 waktu setempat, Song Joong Ki dan Katy Louise Saunders tampak menyapa penggemar dan para wartawan yang berada di Bandara Internasional Incheon, Korea Selatan. Katy Louise Saunders menemani Song Joong Ki ke lokasi syuting film berjudul My Name is Loh Kiwan.

Dalam foto yang dirilis Soompi, Song Joong Ki terlihat menggandeng Katy Louise Saunders yang sedang hamil. Keduanya terlihat kompak mengenakan pakaian berwarna hitam.

Berdasarkan laporan Soompi, film My Name is Loh Kiwan diadaptasi dari novel karya Jo Hae Jin. Film tersebut menceritakan tentang pertemuan, putus, dan cinta antara pembelot Korea Utawa Loh Kian yang tiba di Belgia dengan harapan terakhirnya, dan Marie seorang wanita yang kehilangan alasan untuk hidup.

Menurut informasi Soompi, Song Joong Ki akan berada di Hungaria selama dua bulan, dan akan kembali ke Korea Selatan pada bulan April mendatang. Namun jadwal tersebut bisa berubah tergantung situasi.

Sebelumnya, Song Joong Ki sudah mengkonfirmasi hubungannya dengan Katy Louise Saunders pada Desember tahun lalu.

Agensi Song Joong Ki, High Zium Studio mengkonfirmasi bahwa artisnya memang sedang menjalin hubungan dengan wanita non selebriti. "Aktor Song Joong Ki saat ini sedang berkencan dengan seorang wanita dengan perasaan positif," kata pihak agensi.