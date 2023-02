Pihak Promotor Akhirnya Buka Suara Soal Detail Konser Suga BTS di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Member BTS, Suga membuat kejutan penggemarnya, ARMY dengan mengumumkan jadwal konser solo di Jakarta. Ini menjadi momen pertama kali Suga menggelar konser solo sebagai Agust D.

Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Suga melalui laman Instagram miliknya @agustd, tidak lama usai Suga menyapa ARMY melalui siaran langsung di Weverse.

Suga BTS akan memulai konser solo bertajuk Agust D Tour dengan berkunjung ke 4 kota di Amerika Serikat pada 26 April 2023 hingga 17 Mei 2023. Kemudian Suga akan terbang untuk menggelar konser di tiga negara Asia, salah satunya Indonesia.

Berdasarkan jadwal, Suga akan menggelar konser solo selama 3 hari pada 26-28 Mei 2023 di Jakarta. Konser solo Suga akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Hall 5-6, Tangerang.

iME Indonesia dikonfirmasi akan menjadi promotor konser Suga BTS di Jakarta. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak promotor melalui akun media sosialnya.

"ARMY ARE YOU READY FOR SUGA | Agust D?! Stay tuned for more info to be released!," kata iME Indonesia melalui laman Twitter @ime_indonesia.

iME Indonesia akan memberikan informasi lebih lanjut terkait harga tiket konser solo Suga.