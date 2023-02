Aming Ubah Penampilan, Berdoa agar Terus Istikamah

PIKIRAN RAKYAT - Komedian Aming Supriatna Sugandhi atau Aming mencuri perhatian netizen, dalam foto yang dibagikannya melalui akun Instagram, dia tampak mengenakan baju koko lengkap dengan peci. Tak cuma penampilannya yang mencuri perhatian, aktivitas Aming juga turut jadi sorotan.

Dalam sebuah potret yang dibagikan, Aming sedang berziarah di salah satu tempat. Hal itu terbukti dari tagar yang digunakan oleh Aming dalam unggahannya.

"Maqom Kramat Situs Sejarah Tanjung Priok," kata Aming sambil berpose di depan foto ulama.

Selain berziarah, Aming pun meminta doa agar dirinya tetap istikamah untuk berhijrah. "Semoga istiqomah ikhtiarnya#ziarah #ikhtiar #baca #rekam #posting Cc @alditaher.official ni," tulis Aming dalam Instagram miliknya.

Lebih lanjut, dalam unggahan berikutnya, Aming kembali membagikan potretnya kala menggunakan peci putih. Dia tampak berpose di samping kolam renang.

Aming pun bertanya terkait penampilan terbarunya kepada para netizen dan juga rekan-rekannya.

"Feeling cute wearing this cape. Might delete later. I dont know what it names…peci, bukan?! Atau topi haji gitu? ada yg tau?! Mending pake kacamata apa ngga ya?" kata Aming.

Tentu saja, penampilan Aming yang rapi mengenakan baju koko dan kopiah ini langsung menyita perhatian pengguna media sosial. Tak sedikit rekan artis yang memberikan dukungan penuh agar Aming bisa mempertahankan penampilannya tersebut.