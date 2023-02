Tampil di Panggung Super Bowl 2023 Halftime Show, Rihanna Tak Terima Bayaran

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi kondang Rihanna kembali menyapa penggemarnya dengan tampil di ajang Super Bowl 2023 Halftime Show yang baru saja digelar di State Farm Stadium, Arizona, Amerika Serikat, pada Minggu 12 Februari lalu.

Rihanna membuka acara dengan lagu pertama B**** Better Have Money, kemudian disusul oleh Where Have You Been, dan Only Girl. Tak lupa Rihanna juga membawakan lagu fenomenalnya Diamonds, Work, dan Pour it Up.

Rihanna tampil dengan jumpsuit brand ternama berwarna merah serta perhiasan senada dari kepala hingga ujung kaki merk Jacob & Co yang bertatahkan berlian serta sepatu MM6 Maison Sneaker Margiela x Salomon Cross Low.

Meski tampil dengan sangat spektakuler, namun rupanya Rihanna tak menerima bayaran sama sekali. National Football League (NFL) juga tidak memberikan cek besar kepada para pengisi acara.

Baca Juga: Lucky Hakim Mundur sebagai Wakil Bupati Indramayu

Bahkan, besaran biaya yang terkait dengan penampilan para artis bukan menjadi tanggungan NFL, melainkan liga. Selain Rihanna, ada beberapa artis yang juga tidak menerima bayaran setelah mengisi pertunjukkan Super Bowl, di antaranya Lady Gaga, Bruno Mars, Beyonce, Jennifer Lopez, dan Shakira.

Para musisi tersebut memang langganan untuk mengisi acara di ajang olahraga. Mereka menganggapnya sebagai sebuah kehormatan menjadi penampil di Super Bowl, dan itu sepenuhnya pro bono. Istilah pro bono merujuk pada pekerjaan profesional yang dilakukan seseorang secara sukarela dan tanpa bayaran apa pun.

Beberapa bintang mau tampil di pertunjukan Super Bowl karena kecintaan pada musik atau respek pada pertandingan besar itu.

Bukan tanpa keuntungan, para musisi mau tampil secara cuma-cuma lantaran Super Bowl berpeluang besar untuk meningkatkan penjualan album. Tidak sedikit musisi yang mendapati peningkatan penjualan karyanya atau merchandise setelah tampil di Super Bowl.***