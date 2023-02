Lahirkan Anak Keempat, Jennifer Bachdim Ungkap Kisah Persalinan tanpa Didampingi Suami

PIKIRAN RAKYAT - Model berbakat Jennifer Bachdim telah mengumumkan kehadiran anak keempat dengan pesepak bola asal klub Persis Solo, Irfan Bachdim. Pada momen ini, Jennifer mengaku harus melalui persalinan tanpa suaminya dan hanya ditemani kedua orang tuanya.

Jennifer Bachdim melalui persalinan anak keempat pada Minggu, 12 Februari 2023. Momen itu berawal pada pukul 1 pagi saat wanita berusia 35 tahun itu harus bergegas ke rumah sakit.

Jennifer Bachdim mengungkapkan kisah persalinan anak keempatnya dalam unggahan akun Instagramnya, @jenniferbachdim.

"Everything went really fast! Our baby boy couldn’t wait any longer to be with us (Semuanya berjalan sangat cepat! Bayi laki-laki kami tidak sabar untuk segera bersama kami)," ujar wanita dengan nama Jennifer Jasmin Kurniawan itu.

Dijelaskan Jennifer, dirinya terbangun dengan rasa sakit yang menjalar pada pukul 1 pagi namun sakit itu masih bisa ditahan olehnya.

Hingga kemudian, dia menyadari segera mendekati waktu persalinan lantaran cairan ketuban mulai mengalir keluar dari tubuhnya.

"1 am, I woke up and felt pain, uncomfortable pain but nothing too bad. I went to the bathroom and realized I lost some liquid (Jam 1 pagi, saya bangun dan merasakan sakit yang tidak nyaman tetapi tidak terlalu buruk. Saya pergi ke kamar mandi dan menyadari bahwa saya kehilangan cairan)," ujarnya membeberkan kejadian awal sebelum persalinan.

Tak berpikir lama, Jennifer segera menghubungi suaminya, Irfan Bachdim, yang berada jauh di Yogyakarta untuk berlaga esok harinya.